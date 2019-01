Folytatódhat a Facebook megalapításáról szóló film

Folytatást kaphat a 2010-ben bemutatott Social Network – A közösségi háló című film. A David Fincher által rendezett film forgatókönyvírója, Aaron Sorkin nemrég egy interjúban elmondta, hogy eljött az idő, amikor elég új anyag gyűlt össze a Facebookról ahhoz, hogy elkezdhesse megírni a folytatást.

„Sokkal többet tudok a 2005-ös Facebookról, mint a 2018-asról, de azt tudom, hogy folytatni kell a történetet. Sok nagyon érdekes, drámai dolog történt, és rengeten emailt kaptam Scott Rudintól (a film producere) is, hogy nem érzem-e úgy, hogy itt az ideje egy folytatásnak” – mondta Sorkin az AP Entertainmentnek.

A Social Network – A közösségi háló három Oscar-díjat nyert 2011-ben, többek között a Legjobb adaptált forgatókönyvért járót.

MORE TO THE STORY: Aaron Sorkin says "The Social Network" producer Scott Rudin has reached out to him about revisiting the subject of #Facebook on film. pic.twitter.com/hE5iOwEik1

— AP Entertainment (@APEntertainment) January 11, 2019