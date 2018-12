Meghalt Honey Lantree, a poptörténet első sikeres női dobosa

A 75 évesen elhunyt Honey Lantree (valódi neve Anne Lantree volt) ritka jelenség volt a hatvanas évek popzenéjében, ahol nők leginkább csak énekesként fordultak elő, ő viszont dobolt. Lantree 1943-ban született, és húszévesen lett tagja a Sheratons nevű zenekarnak, amely később The Honeycombs néven vált rövid időre az egyik legnépszerűbb londoni beatzenekarrá.

A Honeycombs sikere azután következett be, hogy egy kezdő dalszerző páros, Ken Howard és Alan Blaikley dalokat kezdett írni a zenekarnak, és ezek közül a Have I The Right? című szám 1964-ben No. 1 lett a brit listán: ebben elévülhetetlen érdemei voltak a zseniális producernek, Joe Meeknek, aki a korláthoz erősített mikrofonokkal vette fel, ahogy a tagok a lábukkal verik a taktust a stúdió falépcsőjén. A kislemezből csak Nagy-Britanniában egymilliónál is több kelt el, és a Honeycombs (melyben John Lantree, Honey bátyja basszusgitározott) a legnagyobb sztárok közé került, az együttes arca pedig a vagány dobos-énekesnő volt.

Igaz, ezt a sikert később már nem tudta megismételni a zenekar, mely egy-két év alatt kikopott a listákról, és több tagcserét és Meek 1967-es öngyilkosságát követően feloszlott. Honey Lantree két évvel később férjhez ment, és egészen a Honeycombs nyolcvanas évekbeli újjáalakulásáig nem nagyon hallatott magáról. Az együttes aztán még tartotta magát egy darabig a nosztalgiazenekarok között, de a gitáros-énekes Denis D’Ell halála után 2005-ben felhagyott a koncertezéssel.

