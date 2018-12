A Bohém rapszódia óriási rekordot döntött

Rami Malekék Queen-show-ja a valaha volt legjövedelmezőbb zenés életrajzi film.

A Bohém rapszódia alaposan felforgatta az állóvizet: miután hosszú-hosszú évekig kínlódtak a tető alá hozatalával, számos botránytól övezve, főszereplő- és rendezőcserén és egyéb produkciós nehézségeken túl jött, látott és mindent vitt. Gigasikeres nyitóhétvége otthon és világszerte, pozitív hatások a Queen zenéinek népszerűségére: a sikerek sorát most újabb rekord gyarapítja, a Bohém rapszódia lett ugyanis minden idők legtöbb bevételt termelő zenés életrajzi filmje.

Ha ez nem lenne elég, a film a megosztó reakciók ellenére – egyesek szívből imádják, mások, például én is, csalódtak benne – jól szerepel a díjszezonban is: már elkezdtek beérkezni a nagyobb díjak jelölései, és a Bohém rapszódia már két Screen Actors Guild- és két Golden Globe-díjra esélyes. Rami Malek mindkét helyen jelölt, hát persze: ő vitte a hátán a filmet, amivel van sok baj van, de Malek alakítása nem tartozik ezek közé. A film jelenleg 175 millió dolláros hazai, és 433 milliós nemzetközi jegybevételnél jár, és mivel még mindig műsoron van, ez az összeg, ha nem is nagyságrendekkel, de azért még növekedni fog.

