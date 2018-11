Al Pacino Lear királyként tér vissza a filmvászonra

Évek óta szó volt róla, de most már hivatalos a hír, hogy Al Pacino (A Keresztapa, Serpico, A sebhelyesarcú) Lear király palástjába bújik. A jövőre, az Egyesült Királyságban kezdődő forgatásról a Guardian azt írja, hogy a rendező Michael Radford lesz. Radford már dolgozott Al Pacinóval egy korábbi Shakespeare-adaptáció, a 2004-es A velencei kalmár forgatásakor, amiben a színész Shylockot játszotta.

A Lear király egy olyan uralkodó tragédiájának a története, aki fokozatosan megőrül, miután lányai hízelgésére szétosztja köztük birodalmát.

A bemutató dátumát egyelőre nem lehet tudni, de addig sem maradunk Al Pacino nélkül. A színészt Tarantino következő filmjében, a Once Upon a Time in Hollywood című filmben láthatják a nézők, de játszik majd a filmben még Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie is.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images