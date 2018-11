Az Ivan & The Parazollal űrutazunk az elérhetetlen felé

A zenei karrier olyan, mint egy űrutazás. Akár évtizedekig tarthatunk egy látszólag elérhetetlen cél felé

– mondták a Ivan & The Parazol tagjai az új, tavasszal megjelenő Exotic Post Traumatic című albumukkal kapcsolatban.

A zenekar tagjai több tengerentúli koncert után 2017 júniusában és az év elején egészen Amerikáig, addig a stúdióig mentek, ahol annak idején felvették Michael Jackson Thrillerjét, Frank Sinatra My Way, Whitney Houston I Will Always Love You című számát és a Foo Fighters legutóbbi albumát. Az EastWest stúdióba vonult vissza a Rolling Stones is a ’90-es években, most pedig egy Grammy-díjas hangmérnök és zenei producer, Wil Anspach irányította a munkát. Anspach életrajza is tele van olyan nevekkel, mint a Red Hot Chilli Peppers, a Muse vagy Justin Timberlake.

Az album eddig az igazi amerikai álomnak tűnik, de az Ivan & The Parazol a legújabb számukban egy személyes és fájó történetet mesélnek el. Arra keresik a választ, hogy mit lehet tenni, ha az egyik tag súlyosan megbetegszik, hogyan lehet egyszerre feldolgozni a helyzetet, és mégis követni a közös álmokat.

A Nr. 1003 hidat képez az Ivan & The Parazol eddigi világa és a mostani között. Azt a traumát próbálja feldolgozni, ami a zenekart érte: alapító basszusgitárosunk, Tarnai János egy komoly betegség miatt lassan már két éve nem áll velünk a színpadon. Valahogy a dal is sugallja ezt a lebegést a semmiben. Azt, hogy sokáig nem is tudtuk mi legyen, hogyan kell ezt kezelni. Aki jobban átolvassa a dal szövegét, szerintem meg fogja érteni mire gondolok

– írta a dalhoz és kliphez Vitáris Iván.

A Nr. 1003 videóját Miki357 rendezte, és szerinte nem elég a klipet egyszer végignézni. Muszáj újra és újra lejátszani, hogy minden képet megértsünk a szöveggel együtt: „Egy kortalan hatású klipet szerettünk volna, így 16 milliméteres filmre forgattunk. A dramaturgia alapvetően a dalszövegre épül, de sok képzettársítás van benne, apró utalások, melyek talán csak a sokadik nézés után fejthetők fel igazán. Mivel ez az új album felvezető klipje, az is a célunk volt, hogy a lehető legsokfélébb legyen. A zenekari tagok sem a megszokott módon jelennek meg. Amikor zenélnek, az is sokkal elemeltebben van megfogalmazva képileg.”

A klipet először a 24.hu-n láthatja mindenki, a Exotic Post Traumatic lemezbemutató koncertje pedig május 3-án lesz majd az Akváriumban.

Kiemelt kép: Éder Krisztián