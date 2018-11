Most már tényleg jöhet az Austin Powers negyedik része

Több mint 15 éve várnak erre a rajongók.

Régóta lehet pletykákat hallani arról, hogy az eddigi kettő után újabb folytatás készül az 1997-es Austin Powers: Őfelsége titkolt ügyönkéhez, most azonban az író-főszereplő Mike Myers is megerősítette, így tényleg van ok a reményre. A komikus legutóbbi filmje, a kissé langyosra és hazugra sikerült Bohém rapszódia premierjén jelentette be, hogy “jól fest” a bolondos kémfilmparódia negyedik része, ami azt jelenti, hogy hamarosan tényleg célegyenesbe fordulha a projekt. A 2002-es harmadik rész óta tartó hiátust azzal indokolta, hogy sok időbe telik ezeket a filmeket megírni, és amúgy is akadt dolga bőven.

Három gyerekem született az elmúlt hat évben, rájuk kellett koncentrálnom

– mondta Myers, de egyből hozzátette, hogy már nagyon várja a forgatást, hiszen hatalmas buli, és az összes szerepet imádja alakítani.

Fotó: Europress