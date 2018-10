Így néz ki, ha a Titanicot ötvözik a Mátrix-szal

Charli XCX és Troye Sivan legújabb klipje egészen a kilencvenes évek végéig repít vissza minket. Jó kis évek voltak azok. Ott volt Britney …Baby One More Time-ja, a Titanic, a Mátrix, na meg Justin Timberlake és a Back Street Boys. Ezt az előbb említett zenészpáros is így látja, és a lehető legtökéletesebben aknázták ki a lehetőséget új klipjükben, hogy visszaadják az évtized hangulatát.

Az 1999 című új számjukhoz készült klipben Charli XCX és Sivan hol Leo és Kate-ként tűnik fel a Titanic orrában, hol Justin Timberlake ikonikus göndör fürtjeit idéző parókában, máskor pedig a Mátrix Neo és Trinity párosaként szórakoztatnak minket. Az már csak hab a tortán, hogy még a népszerű Sims játék is megjelenik a klipben. Mit is mondhatnánk, azonnal vissza akarunk menni ’99-be!

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12