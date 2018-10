Mégsem a Büszkeség és Balítélet Mr. Darcyja a tökéletes férfi?

Lehullott a lepel a Büszkeség és balítélet Mr. Darcyjáról egy nemrég Cheltenhamben tartott irodalmi fesztiválon. Az eddig sokak által imádott Jane Austen-karakterről Dolly Alderton író elmondta, hogy nemcsak öntelt, de vérbeli érzelmi manipulátor is, írta meg a Guardian. Bár romantikus hősnek tartjuk őt, de valójában azt a típusú férfit jeleníti meg, aki úgy dicséri a nőket, hogy közben kicsit meg is alázza őket. Fájó, de sajnos sokan bedőlnek ennek, mert így még jobban vágynak az ilyen férfiaktól érkező bókokra. Az ilyen fajta viselkedésnek amúgy külön kifejezése is van az angol nyelvben, mégpedig a negging.

„Elég rossz, hogy Mr. Darcy a nagy romantikus hősök ideálképe, mert ez mind a mai napig alattomosan befolyásolja a randizási szokásokat” – mondta Alderton, aki azt a példát hozta fel a regényből, mikor Darcy azt mondja Elizabethről, hogy nem néz ki rosszul, de nem elég szép ahhoz, hogy őt megmozgassa.

„Manipulatív, álszent, önközpontú és depresszív, tudva néhány hibájáról, de nem foglalkozik velük, mert az arroganciája arra kötelezi, hogy figyelmen kívül hagyja őket.”

Ennek ellenére Alderton szerint rengeteg nő védi és ajnározza a férfit, hogy megőrizzék a róla alkotott, romantikus képet. Talán azért van erre szükség, mert ha benne sem, akkor kiben reménykedhetünk ezentúl?

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12