Már magyarul is olvasható a világ legnépszerűbb autós magazinja, a BBC TopGear! (X)

Vadonatúj D Jaguárt vehet most (Cikk részlet a magazinból)

F típus, a mindenit! Egy pompás, ötvenes évekbeli, de vadonatúj Le Mans-győztest vezetni…

Az a teljesen új D Jaguár. De, igazán. Ez a hosszú orrú versenyautó a mérnöki prototípusa annak a további 25 D modellnek, amelyek most kerülnek ki a dobozból. Miért? Hát, mert ez kiváló üzlet és mert ez annak a történetnek a befejezése, ami több mint 60 évvel ezelőtt kezdődött. Az eredeti D modell mesésen sikeres (nem különben fantasztikusan szép) versenyautó volt a korábbi C modell alapján, alacsony (abban az időben) légellenállással, speciálisan Le Mans-i győzelem érdekében kifejlesztve. Ezt ki is pipálhatták, mivel 1955, 1956 és 1957-ben is megnyerte a 24 órás versenyt. Ennek ellenére bár eredetileg 100 Jaguár D autót terveztek gyártani, csak 75 készült el, mielőtt versenyképtelenné vált. Így a hat Lightweight E modell és a kilenc XKSS másolat keréknyomát követve a Jaguar Classic most a legambiciózusabb projektjén dolgozik: huszonöt új D modell, amely végre teljessé teszi a száz erős autó modellsorát. És a szerencsés vevők választhatnak az 1955-ös Shortnose, illetve az 1956-os Longnose, uszonyos verzió közül. Az új autók az eredeti specifikáció szerint készülnek, hathengeres motorral és olyan szépek lesznek amilyen fizikailag csak lehetséges négy keréken. Ára? Még semmit nem tudni, de figyelembe véve, hogy a könnyű súlyú E modellek darabonként 1 millió fontba (~360 000 000 Ft) kerültek és az 1956-os Ecurie Ecosse Le Mans-győztest 21,78 millió dollárért (~6 150 000 000 Ft) adták el néhány éve…

OLLIE KEW

Fordította: Róna Ágnes

A havonta megjelenő magazinban olvashatunk a kategóriák sztárjairól, a legújabb csúcsmodellekről, izgalmas tesztekről, és mindenről, ami a világ autóiról és az autók világáról érdekes és fontos – az elképesztő szuperjárgányoktól a családi csodaautókig:

· Első kézből a legújabb modellekről: profi szakértői csapat tesztvezetései, értékelések.

· Elképesztő autóskalandok egyedülálló TopGear-stílusban.

· Szenzációs technikai újdonságok.

Sztorik, hírek, érdekességek, Izgalmas autósprogramok