Reviczky Gábort kamuoldal hozta hírbe, hogy beszólt Andy Vajnának

Egy álhírportál megjelentetett egy nyílt levelet, amiben Reviczky Gábor Andy Vajnát rakta helyre. A színész felháborodottan közölte, semmilyen levelet nem írt.

Reviczky Gábor Facebook-oldalán kelt ki azon álhír ellen, miszerint ő nyílt levélben fordult Andy Vajnához kereskedelmi tévé-ügyben, kemény stílusban helyretéve a filmügyi biztost. Egy erről szóló hír futott körbe ugyanis több álhírportálon, ha igaz, a magyarnep.me címről indult, de aztán több hasonló klikkvadász oldal átvette a kamu hírt, melyet ráadásul úgy terjesztettek ezek az oldalak, hogy a cikk végén kérték az olvasókat, hogy ha egyetértenek Reviczkyvel, úgy osszák meg a cikket. Az meg, persze, terjedt, mint a nátha. De ez nem változtat a tényen, hogy Reviczky Gábor nemhogy nem írt nyílt levelet Andy Vajnának üzengetve, de még csak nem is nyilatkozott senkinek ebben a témában. Kiemelte, ha bármi mondandója lenne Vajnához, egyszerűen felhívná telefonon.

A kamu levél szerint egyébként a színész azt rótta fel Andy Vajnának, hogy az nemrégiben tiszteletlenül beszélt a magyar emberekről, akiknek szerinte bulvár és szappanoperák bőven elegendőek a tévében. Reviczky alighanem ott rontotta el a dolgot, hogy az egyik ilyen álhírportál linkjét saját maga tette ki a Facebook-oldalára, azzal a kommenttel, hogy a hír kamu, és ő nem nyilatkozott senkinek erről, és elhatárolódik. A követői pedig, vagy a kiegészítés elolvasása nélkül, vagy jóhiszeműen, nem tudni, de több százas nagyságtrendben osztották meg az álhírt, így az csak egyre tovább terjedt.

Aki minimálisan is mozog az interneten, az már találkozott felháborodott hangú, kattintásvadász bődületes marhaságokat többnyire csupa nagybetűkkel posztoló álhíroldalakkal, ezek ugyanis elképesztő tempóban jönnek létre a weben némi hirdetési bevétel reményében, és egymás “híreit” is előszeretettel osztják újra saját tartalomként. Tartalmaik a valósággal nem ápolnak szoros viszonyt, amint ezt Reviczky és ügye is bizonyítja.

Kiemelt kép: MTI