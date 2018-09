Jó hír az autósvilág szerelmeseinek: szeptembertől magyarul is megjelenik a világ legnépszerűbb autós magazinja, a BBC TopGear! (X)

Büszkék vagyunk rá, hogy mi adhatjuk ki ezt a legendás magazint. A TopGear jóval több, mint egy technikai magazin – életérzés, amely egy vágyott, csodált világot mutat be. Nagyon sok ember közvetlenül nem élheti át a csodás autók vezetési élményét, de a lap segítségével mitegy részese lehet ennek a különleges világnak. – mondta Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A havonta megjelenő magazinban olvashatunk a kategóriák sztárjairól, a legújabb csúcsmodellekről, izgalmas tesztekről, és mindenről, ami a világ autóiról és az autók világáról érdekes és fontos – az elképesztő szuperjárgányoktól a családi csodaautókig:

· Első kézből a legújabb modellekről: profi szakértői csapat tesztvezetései, értékelések.

· Elképesztő autóskalandok egyedülálló TopGear-stílusban.

· Szenzációs technikai újdonságok.

· Sztorik, hírek, érdekességek.

· Izgalmas autósprogramok

„A szó elszáll, az írás megmarad – pláne a TOP GEAR kitűnő fotóival párosítva, olyanokkal, melyek állóképként is izgalmasak. Ez nem véletlen, hiszen profin mutatják be a topmodelleket, igényesen ábrázolják csodálatunk tárgyait, érzelmeket fogalmaznak meg, miközben a szöveg is élvezetes és szakszerű.

Száguldás, szerelem, szenvedély jellemzi sokak csodálatának tárgyát, a gyönyörű és nagy teljesítményű sportkocsit, melynek gazdag kollekcióját nyújtja a legendás magazin. Olyan autókban gyönyörködhetünk, amilyeneket ritkán látni az utcán, de a kevésbé látványos modellek is versenypályás teljesítményűek. Biztosra vesszük, hogy a BBC TOP GEAR magazin azokat is feldobja, akik nem az autók megszállottjai.”

Boros Jenő

főszerkesztő