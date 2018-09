Magyarul is feszkós lesz Ryan Gosling útja a Holdra

Közeleg a hazai mozikba is az Első ember, amelynek itt az új szinkronizált előzetese.

A hétvégén véget ért 75. velencei filmfesztiválon mutatták be a Kaliforniai álom rendezéséért Arany Glóbusszal és Oscar-díjjal kitüntetett Damien Chazelle és a kétszeres Oscar-jelölt, Golden Globe-díjas Ryan Gosling második közös filmjét: Az első embert (First Man), amely Neil Armstrongról és a Holdra szállásról megvalósításáról szól. A nemzetközi sajtóban eddig megjelent kritikák szerint valóságos mestermű lett a különleges életrajzi sci-fi és dráma, amelynek mára megjelent az új magyar előzetese.

A film középpontjában a NASA történelmi jelentőségű missziója áll, hogy embert küldjenek a Holdra. A zsigeri, szubjektív krónika az Apollo-program 1961 és 1969 közti időszakára koncentrál, és feltárja, milyen áldozatokat követelt Armstrongtól és a nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.

Gosling mellett a szintén Golden Globe-díjas Claire Foy, továbbá Kyle Chandler, Jason Clarke, Jon Bernthal, Corey Stoll és Ciarán Hinds is játszik az alkotásban, amely James R. Hansen First Man: The Life of Neil A. Armstrong (Első ember: Neil A. Armstrong élete) című könyve alapján készült.

Az első ember egy héttel az amerikai bemutató után: október 18-án kerül a magyar mozikba.



Kiemelt kép: DreamWorks/Universal Pictures