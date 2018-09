Frank Underwoodot tényleg eltették láb alól a Kártyavárban

Robin Wright nagy fogadalmat tesz a sírjánál az új előzetesben.

Novemberben érkezik a Netflix egyik legsikeresebb sorozatának hatodik évada, amely egyben le is zárja majd a történetet. A Kártyavár (House of Cards) számára hatalmas érvágást jelentett, hogy a főszereplő Kevin Spaceyt tavaly ősszel pillanatok alatt maga alá temették a zaklatási botrányai. A Netflix megszakított minden kapcsolatot a színésszel, és bejelentették, hogy karakterét, Frank Underwoodot kiírják a sorozatból. Erre nyilván a legcélszerűbb módszer a figura elhalálozása, és már tavaly novemberben is szóltak arról hírek, hogy az alkotók ezt a lépést fontolgatják. A frissen közzétett teaser trailerben azonban már megmutatták Underwood sírját is, amin a 2017-es év szerepel végpontként, akárcsak Spacey karrierjének sírfeliratán.

Azt azért elmondom, Francis, hogy amikor engem eltemetnek, az nem a hátsó kertünkben lesz. És sorba kell majd állniuk, hogy leróják a tiszteletüket

– mondja Robin Wright, alias Claire Underwood, aki most már egyedül törhet a hatalomra. A halál oka persze még nem derül ki, de a sztori szerint korábban is volt már életveszélyben, egyszer meg is lőtték. Az kiderül, hogy mit tudnak kezdeni Spacey kiesése után. A Kártyavárnak amúgy ettől eltekintve sem árt, hogy végre finisbe lépett: az ötödik évadra érezhetően elfáradt az erősen induló sorozat. A premier november 2-án lesz.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 — House of Cards (@HouseofCards) September 5, 2018

Kiemelt kép: Netflix