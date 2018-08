Végrendeletet írt Benkő László, az Omega billentyűse

A nagybeteg, 75 éves zenész úgy érzi, napjai meg vannak számlálva.

Két jó barátját, Székhelyi Józsefet és Orbán Józsefet is elvesztette az utóbbi hetekben Benkő László Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas zenész, az Omega együttes billentyűse és alapító tagja. A nagybeteg zenészt rendkívül megviselték a halálesetek, és most úgy döntött, a jövőre gondolva végrendeletet ír, hogy még életében megkönnyítse szerettei dolgát abban az esetben, ha bekövetkezik a legrosszabb.

Benkő tavaly nyár óta küzd rákbetegséggel, jelenleg is folyamatosan jár kezelésre. Holott a Borsnak elmondta, hogy jelenleg az orvosok bizakodnak az állapotában, barátai halála annyira letörte, hogy úgy érezte, lépnie kell.

Már nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a halálra. Nagyon aggódom, mert az én napjaim is meg vannak számlálva. Ez persze nem azt jelenti, hogy feladtam a harcot, csak egyre nehezebb hinnem a gyógyulásban

– magyarázta döntését Benkő.

Kép: Soós Lajos/MTI