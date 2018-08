Százezreket kaszált a színházjegyeket fénymásoló csaló

Nyolcvannégy néző érkezett két helyre a Mamma Mia! című előadás első sorába pár hete a Madách Színházban. Ez azért történhetett meg, mert mindannyian ugyanattól a csalótól vásárolták online a jegyüket, aki szimplán az eredeti példányok fénymásolatait adta el ilyen sok alkalommal, tudta meg az Index.

A színház végül egy nézőt sem engedett a két székbe ülni, ám felkínálták az átverteknek, hogy a nézőtérre behozott pótülőhelyeken nézzék végig az előadást közülük annyian, ahányukat az esti ügyeletes tűzoltó még be tudott engedni. Voltak, akik így hoppon maradtak, és voltak, akik el sem fogadták a lehetőséget.

A jegyek eredeti példányait még októberben vásárolták, darabját 8400 forintért, majd több hónapra rá azok feltűntek néhány másodkézből származó jegyek adásvételével foglalkozó Facebook-csoportban. Ha azzal számolunk, hogy az eredeti árért lettek továbbadva a jegyek, gyorsan kijön, hogy

majdnem 700 ezer forintot kaszálhatott az akcióval a csaló.

De még ha olcsóbbért is árulta őket, akkor is összejöhetett neki pár százezres, ha pedig felnyomta a jegyek árát, akár egy milliót is megszerezhetett. Hasonló mértékű csalással eddig még nem találkoztak a Madáchban, de mivel a színházat magát gyakorlatilag nem károsították meg, csak a károsultak feljelentése alapján folyik jelenleg is ismeretlen tettes elleni nyomozás.

A másodkézből vásárolt jegyek piacán sokkal egyszerűbb csalni, ezért ha tudunk, érdemes elsőkézből vásárolni színház- illetve koncertjegyeket.

A Mamma Mia! című ABBA-dalokon alapuló musicalt már 2014 szeptembere óta játssza a Madách Stohl András, Gallusz Nikolett és Hajdu Steve főszereplésével, Szirtes Tamás rendezésében.

Kép: A Mamma Mia! című musical sajtótájékoztatója. Kovács Tamás/MTI