Mark Hamill elképesztően hülye tanácsot adott Arnold Schwarzeneggernek

Twitteren osztotta meg Mark Hamill egyik óriási, fiatalabb korában elkövetett hibáját. A Luke Skywalkert alakító színész elmondta, hogy amikor Arnold Schwarzenegger a karrierje elején tanácsot kért tőle, Hamill azt javasolta neki, hogy filmjeiben hagyja el vaskos osztrák akcentusát, illetve hogy cserélje le vezetéknevét egy könnyebben kiejthetőre és leírhatóra. A színész már belátja, hogy ilyet javasolni Schwarzeneggernek teljesen felesleges volt: ő a tanácsok megtartása nélkül is minden idők egyik legnagyobb sztárja lett.

Arnold Schwarzenegger asked me for advice when he was just starting out. I told him to lose his accent for a wider range of roles & to change his last name since no one could pronounce it. He did the opposite & became one of the biggest stars EVER😳#TrueStory https://t.co/6HMs1PNDsu

