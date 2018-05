Mi lett volna velünk Michael Jackson nélkül?

Már két hete, hogy bemutatták Childish Gambino új klipjét, a This Is Americát. A következő Star Wars-film egyik főszereplője, azaz Donald Glover rapper alteregója olyan videót rakott össze a rendezővel, Hiro Muraival, hogy még mindig téma a This Is America története, szételemzik a rajongók, és olyan dalokat vágnak alá, mint a Call Me Maybe. Ha csak a számot nézzük, nem valószínű, hogy ilyen sokáig emlegetnénk, a videó tett hozzá annyit, hogy majdnem 150 millióan rákattintsanak YouTube-on. Childish Gambino és Hiro Murai közös munkája apropóján olyan klipeket kerestünk, amik legalább ekkora port kavartak. Lehettek botrányosak, polgárpukkasztóak, mémek, vagy lehetett ez a Gangnam Style, amit nehéz mással egy kategóriába sorolni. Természetesen a tízes listánkból sok fontos klip maradt ki például a White Stripestól, vagy idesorolhattuk volna Missy Elliott The Rain című számát a klippel együtt, vagy MC Hammer U Can’t Touch This koreográfiája is legendás. A 80-as évektől napjainkig szedtük össze a legfontosabbakat pillanatokat.

Értelmetlen mészárlás és erőszak, de csak a táncra figyelünk Donald Glover nevét lassan az egész világ megismerheti. Olyan klipet készített, amit napok óta elemez az internet, egyszerre szórakoztat, és hívja fel a figyelmet a rasszizmusra. De ez még csak a kezdet, Hollywood felkészülhet.

Michael Jackson: Thriller, 1983

Abban biztosak lehetünk, hogy minden klipes lista élén Michael Jackson 1982-ben kijött albumának címadó dala és videója lesz. Teljesen jogosan, mert ez nem egy klip, hanem egy majdnem 14 perces kisfilm, amit a fiatalabb generáció is ismer, táncol, szeret (John Landis rendezte). Hiába 35 éves a videó, az MTV agyonjátszotta, náluk is volt a világpremier, és a Thriller 2006-ban Guinness-rekordot döntött, a világ legsikeresebb klipje lett.

Peter Gabriel: Sledgehammer, 1986

Az 1986-os stop motion videót, képkockánként gyúrták egybe, amíg Peter Gabriel tíz órákig feküdt egy üveg lap alatt. A klip sikere a Thrillerével vetekszik, sőt, ha minden igaz a Sledgehammer az MTV legtöbbet játszott videója, és a csatorna díjkiosztóján, a VMA-n kilenc szobrot hozott el. A klipet Stephen R. Johnson rendezte (itt egy interjút is meg lehet róla nézni a forgatásról), öt-hat napig vették fel a Sledgehammert, és az énekesnek az eges rész jelentette a legnagyobb kihívást, a felhőket egyenként festették rá, és vitték arrébb és arrébb.

Madonna: Like a Prayer, 1989

Madonna valószínűleg sosem kapott rosszabb sajtót, mint amikor kiadta a Like a Prayer videóját, és összekötötte az életét a Pepsivel. A cég támogatta a számot, forgatott vele egy reklámot, és még a soron következő turnéját is szponzorálta egy 5 millió dolláros szerződés ellenében. Illetve csak szponzorálta volna, ha nem háborodnak fel annyian a szexualitás és a katolicizmus összeboronálásán. A Vatikánnal együtt milliók mentek neki a kampánynak és a klipnek, bojkottálták a Pepsit. Végül a Pepsi kihátrált, a Like a Prayerre viszont még mindig emlékszünk.

Björk: Big Time Sensuality, 1993

Az izlandi énekesnőnek a Big Time Sensuality klipje jelentette az igazi áttörést, végre megismerték Amerikában, felkerült a slágerlistákra. Sokakban nem is a szám, inkább a videó ragadt meg. Björk fekete-fehér klipje rotációban ment az MTV-n, pedig az se volt biztos, hogy el tud készülni. Nem volt rá túl nagy keret, a rendező, Stéphane Sednaoui (Madonnának, a U2-nak és a Red Hot Chili Peppersnek rendezett klipeket) Izlandra ment volna, de végül New Yorkban vették fel a videót.

Britney Spears : Baby One More Time, 1998

Elsőre kicsit kilóg a sorból Britney Spears első igazi slágere, mert akkorát ütött a Baby One More Time, hogy nehéz megmondani, mennyit segített rajta a klip. Valószínűleg elég sokat, remek marketinges érzékkel ugyanabban az gimnáziumban vették fel a 16 éves Spearsszel az iskoláslány szerelésben a koreográfiát, mint ahol a Grease című film forgott. A tánc és a ruhák bejöttek, az MTV egyik műsora a legikonikusabb videónak is választotta a Baby One More Time-t (mondjuk főleg Eminem, Backstreet Boys és NSYNC vonalon mozgott a lista), és ez indította el Britney Spearst, nem sokkal később már a pop királynőjének kiáltották ki.

OK Go: Here It Goes Again, 2006

Elérkeztünk a YouTube érájához, amikor az MTV leáldozóban volt, és a realityket hajtotta. Az addig csak mérsékelten sikeres indie rockzenekar, OK Go először egy amatőr videót csinált a A Million Ways című számhoz, koreográfiával, ahogy kell. Aztán jött a Here It Goes Again, amihez szintén járt tánc, de már futópadokon. Tizenhetedik próbálkozásra jött össze a koreográfia, és azonnal elterjedt az egészen egyszerű ötletre építő videó. A Here It Goes Again eredetileg 2006-ban került fel a YouTube-ra, több mint 50 millióan nézték meg, majd leszedték, és 2009-ben rakták vissza, azóta 42 millió megtekintésnél tart. Az OK Go azóta se bír leállni a trükkös, koreográfiás videókkal, de egyik se volt ennyire népszerű, mint ez.

Lady Gaga ft. Beyoncé: Telephone, 2010

Lady Gagától és Beyoncétól is több számot idesorolhatnánk a Bad Romance-től a Run the Worldig, de kettejük közös klipje mindegyiket üti. 9 és félperces videót forgattak női börtönnel, lehetetlen szerelésekkel, cigicsikkekből álló napszemüveggel, tömeggyilkossággal, és sok-sok, vibráló színnel az amerikai zászló jegyében. Még Gaga is azt mondta egy interjúban, hogy túl sok ötletet zsúfoltak egybe, és bármennyire is jók Beyoncéval, jobban megvágta volna a klipet. Ettől függetlenül a film rakta a szám alá a sikert, és nem fordítva.

Psy: Gangnam Style, 2012

Már évekkel ezelőtt lecsengett a Gangnam Style, de nem mehetünk el amellett, hogy söpört végig a a dél-koreai Psy klipje az interneten. Mém lett, mindenki léglovagolt, és már jóval több mint 3 milliárdan nézték meg. Nem ez a legnézettebb videoklip valaha, hiszen a Despacito 5 milliárd felett jár, és a See You Again is megelőzte Psyt, de utóbbi kettőnél nem a klip okozta a szenzációt.

Drake: Hotline Bling, 2015

Itt állhatna a listán Kanye West a Famousszel vagy Taylor Swift a híreségekkel telezsúfolt Bad Blooddal, de mindkettő esetében többről volt szó annál, hogy csak a klip lett nagyon erős. Kanye West például látványosan összeveszett az énekesnővel, és ehhez csinált egy kellően szélsőséges videót. A kapcsolatuk 2009-ben mérgesedett el, amikor West kikapta a mikrofont az énekesnő kezéből egy díjátadón, hogy szerinte Beyoncé érdemelte volna az elismerést. Később kibékültek, de azt Swift sem tolerálta, hogy a rapper a számában úgy fogalmazott, hogy ő tette híressé Taylor Swiftet, még szex is járna a teljesítményért. Drake-re visszatérve, ő csak táncolt egy kockában, de mém lett belőle, és sokkal tovább tárgyalták ki az emberek, mint amennyire egy sima klipnél ez szokás. Arról nem is beszélve, mennyi zenére megy ez a tánc, és milyen tárgyakat lehet még Drake kezébe illeszteni.

Childish Gambino: This Is America, 2018

Végezetül nem hagyhatjuk ki Donald Glover, művésznevén Childish Gambino videóját sem, amit a rajongók részletesen elemeztek, és már megnyerte 2018-at. Glover előadta klip nélkül is a számot, de akkor ütött igazán a This Is America, amikor másnap kijött a videó. A történet és koreográfia komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, miközben Gloverre és a mozdulataira figyelünk, a háttérben halomra lövik az embereket. Nyilván fontos tényezője a sikernek az időzítés, és hogy olyan témára (intézményi rasszizmus Amerikában) reflektál ügyesen, amely egyébként is benne van a levegőben. Egy korábbi cikkünkben kiveséztük a klip mondanivalóját, ide kattintva olvashatja vissza.

