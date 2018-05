Koppintás lehet a National Geographic ünnepelt címlapja

Egy pozsonyi grafikus plagizálással vádolja a magazint, amely szerinte az ő ötletét nyúlta le.

Miként beszámoltunk róla, odáig van az internet a National Geographic magazin legújabb borítójáért, amelyet a napokban lepleztek le. A lap júniusi számának címlapján a környezetszennyezésre utaló „Bolygó vagy műanyag?” kérdés áll középpontban, amelyhez egy ritka jól eltalált grafika párosul.

A HVG számolt be róla, hogy azért mégsem örül annyira mindenki a tekintélyes magazin új borítójának: Matus Bence pozsonyi fotós-grafikus szerint egyenesen plagizált a National Geographic a címlapján lehozott fotóval, amely valójában egy általa készített 2015-ös kép koppintása.



Kérlek, osszátok és terjesszétek! 2015-ben én alkottam meg ezt a képet a madebyvaculikkal (ötlet) a Tesco környezetbarát táskáihoz, valahogyan ennek egy béna koppintása került most a NatGeo címlapjára.

– írja a fenti Instagram-posztjában Matus.

A NatGeo új címlapját a mexikói származású grafikus, Jorge Gamboa alkotása, az ő képe (hivatalosan) tavalyi. Ahogyan arra a HVG is felhívja a figyelmet, Matuséhoz és Gamboáéhoz hasonló koncepciójú képből több is készült már, ezek közül az interneten és a képügynökségek stockfotói között is találni.

A National Geographic egyelőre nem reagált Matus vádjára, így nem tudni, lesz-e folytatása az ügynek.

