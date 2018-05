A hihetetlen család tagjai magyarul még mókásabbak

A második mozijuk új előzetesében, amelynek elkészült a szinkronizált változata.

2004-ben mutatták be a Walt Disney és Pixar stúdió közös produkciójaként készült A hihetetlen családot (The Incredibles), amely utóbb nem csak az új évezred egyik legsikeresebb animációs filmjévé vált, de még két Oscar-díjat (legjobb animációs film, legjobb hangvágás) is bezsebelt. Idén 14 évvel később pedig jön a folytatás, amelyet ismét az első filmet is jegyző Brad Bird írt és rendez. A produkciónak áprilisban jelent meg a hivatalos teljes előzetese, amelynek mostanára elkészült a szinkronos változata.