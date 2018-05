Budapesten is zaklathatta egy beosztottját Harvey Weinstein

Cannes-ba már nem teheti be a lábát egy Harvey Weinstein sem

A Marco Polo című Netflix-sorozat producere beperelte Harvey Weinsteint. Alexandra Canosa csaknem tíz éven át a Weinstein Companynél dolgozott, és azt állítja, öt éven át rendszeresen zaklatta őt szexuálisan és verbálisan Weinstein, és megfenyegette, hogy tönkreteszi karrierjét, ha ezekről bárkinek beszél. Ezek a fenyegetések állítólag egészen tavaly szeptemberig folytatódtak, és csak közvetlen azelőtt szűntek meg, hogy a New Yorker és a New York Times leleplező cikket közölt a producer zaklatásairól. A botránysorozat maga alá is temette a producert.

Harvey Weinstein olyan környezetet teremtett, amelyben nem volt más választás, mint engedelmeskedni a parancsának, vagy elvszenvedni a szörnyű következményeket – fizikailag és a karrier terén egyaránt

– írta Canosa ügyvédje, aki hosszan részletezi a zaklatásokat. Állítása szerint Weinstein számos alkalommal zaklatta és erőszakolta meg őt a világ különböző pontjain: New Yorkban, Malajziában, Beverly Hillsben vagy Budapesten, ahol “fizikailag és mentálisan is bántalmazta” Weinsten hotelszobájában.

Harvey Weinsteint már csaknem száz nő vádolja zaklatással vagy nemi erőszakkal, a producer ügyvédje Canosa állításait is tagadja, arra hivatkozva, hogy konszenzuális kapcsolat volt közöttük.

Borítókép: Getty Images