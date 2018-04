A világ legerősebb csilijével csak óvatosan!

Új gasztro-ismeretterjesztő sorozatunkban olyan témákról olvashat, amikről még nem hallott, vagy nem is akart soha. Vagy tudta, de azt hitte, hogy ez az általános műveltség része. Most akkor a carbonarába kell tejszín vagy sem? Hol nő spárga? És a bors? Ehhez hasonló hasznos információkra készüljön mindenki!

Persze elintézhetjük annyival, hogy „minek ment oda” annak a férfinak történetét, aki a világ legerősebb csilije miatt került a sürgősségire, de legalább példát lehet róla venni, hogyan ne együnk egy Guinness-rekorder paprikát. Egy harapásra semmiképpen sem ajánlott. Április közepén egy 34 éves versenyző próbálta ki magát egy csilievő bajnokságon Amerikában, ahol bekapott egy ráncos, hegyes végű Carolina Reapert. Napokkal később ment kórházba, ahol megállapították, hogy a rohamszerű, görcsös fejfájása mögött a csili áll.

A férfi azonnal, még a verseny helyszínén öklendezett, de nem hányt. Érzékeny volt a csípősség hátterében álló kapszaicinra, és a következő napokban többször jelentkezett nála a nagyon erős, másodpercekig tartó fejfájás-roham. Ez nem tűnhet soknak, de a nyilalló fájdalom nem normális, és végül a CT is kimutatta, hogy az agyi erek összeszűkültek, a vérnyomása pedig alacsonyabb volt a normálisnál. A rohamok elmúltak, de az orvosi jelentés egyértelműen a paprikának tudta be a tüneteket. Nem kell megijedni, ugyanis a csilinél és a szintén erős cayenne borsnál még nem rögzítettek hasonló eseteket, a New York Times viszont felidézte, hogy a Kínában és Törökországban is árusított kapszaicin és cayenne bors tablettákkal hoztak összefüggésbe két, a koszorúér szűkület következtében kialakult szívrohamot (nem volt halálos áldozat).

A Carolina Reapert nem érdemes nyersen, minden elővigyázatosság nélkül megenni, a gyakorlott fogyasztók szerint csak az ízesítés ajánlott. Egy csilitermesztő például azt mondta a Washington Postnak, hogy több milliót adott már el, de soha nem volt panasz. Megfőzi, és ki is veszi a paprikát, ha az elvégezte a dolgát. A világ legerősebb csilije 2013-ban szerezte meg a címét, de 2018-ban a Guinness még magasabb eredményt mutatott ki a Scoville-skálán, 2,2 millió az SHU-ja (ez a mértékegység neve, de ennél persze lehet gyengébb is, terméstől függ).

Összehasonlításképp ez a szám hatszázszor erősebb egy mezei jalapenoénál, és hússzor durvább a habaneroénál. Hasonlóan csípős lehet egy paprika spray is.

A kapszaicin mindennek az oka, melyet még 1876-ban izoláltak. Lúgokban, alkoholban, éterben oldódik, de a hideg vízben nem. Így teljesen fölöslegesen sima vízzel lefojtani a csilit, inkább érdemes a tejet választani. A kapszaicin erősen ingerli a szájban a fájdalmat érzékelő idegvégződéseket, tartósan érzéketlenné is teszi őket, ezért lehet hozzászokni az erősebb csilikhez. Ha sokszor eszünk egy fajtát, már kevésbé érezzük csípősnek, de azért a Caroline Reaperrel óvatosan. Elrettentésképpen küldjük az alábbi videót, és csak a kezdőpálya.