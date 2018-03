Mégis kit érdekel Joey vastagbéltükrözése?

A Jóbarátok sztárja, Matt LeBlanc megfontolandó érveket hozott fel amellett, hogy miért nem lesz soha folytatása a népszerű sorozatnak.

A Friends (Jóbarátok) nálunk is jókora táborral rendelkezik, de egyelőre hiába várnak arra, hogy a 90-es évek egyik legnépszerűbb sitcomja újrainduljon, és ha hinni lehet a Joeyt alakító Matt LeBlanc-nak, akkor nem is nagyon érdemes várniuk erre:

„Nem szeretném ezt. Az embereket nyilván érdekli, hogy alakult az öt szereplő sorsa, de ez pont egy meghatározott korszakról szólt az életben, amikor befejezték az egyetemet, de még nem állapodtak meg, hogy családot alapítsanak” – mondta a színész a Daily Mailnek. „Hogy most ennyi év után visszatérjenek, nem tudom, jó ötlet-e. Mindannyian továbbléptek már, úgyhogy nem lenne ugyanaz. Erősebben fogalmazva: nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne az öreg Joey vastagbéltükrözése. Az még oké volt, amikor kávézott a Central Parkban, vagy állást keresett. De az már nem olyan vicces, amikor egészségügyi problémái lesznek” – folytatta LeBlanc, aki úgy fogalmazott, soha nem szokta azt mondani, hogy soha, de a Jóbarátok esetében tényleg úgy gondolja, hogy nem lesz több folytatás, még akkor is, ha megérti, miért lennének sokan kíváncsiak rá, ám szerinte jobb mindenkinek a fantáziájára bízni, hol is tarthatnak most a szereplők.ű

Fotó: AFP PHOTO / VALERIE MACON