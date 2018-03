Meghalt az Eurovízió első győztese

94 éves korában meghalt Lys Assia, az Eurovíziós Dalfesztiválok történetének első győztese.

Az énekesnő az 1956-ban Luganóban megrendezett első versenyen a házigazda ország képviseletében diadalmaskodott.

A következő évben nyolcadik, egy évvel később pedig a második helyen végzett a vetélkedésen.

Lys Assia, akit a dalfesztivál a hivatalos közleményben „az Eurovízió First Ladyjének” nevez, a zürichi Zollikerberg kórházban hunyt el.

We’re very sad to hear that Lys Assia – the Grande Dame of #Eurovision – has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G

— Eurovision (@Eurovision) March 24, 2018