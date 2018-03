Valósággá vált az AZ: vérfagyasztó robot készült a horror bohócából

A rémség láttán még annak is megfagy a vér az ereiben, aki sem a bohócoktól, sem a robotoktól nem fél. Videó.

2017 egyik legnagyobb mozis szenzációja volt a Stephen King azonos című 1984-ben megjelent regénye alapján készült AZ, amelyben a gyerekekre vadászó Pennywise nevű bohóc paráztatja a nézőket.

A filmben Bill Skarsgard által játszott rémség a napokban életre kelt és a Unit 70 Studios csapatának köszönhetően a St. Louisban zajló TransWorld’s Halloween and Attractions című show látványosságaként hozza a szívbajt a látogatókra. Ráadásul a Pennywiset félig szörnnyé változva bemutató hatalmas és felettébb élethű bohócrobot még áldozatot is kapott a mozifilmből is ismerős kis George személyében, akinek félkarú sikongatása még hatásosabbá teszi az attrakciót. Íme videón működés közben:

Kiemelt kép: Warner Bros. Pictures