John Malkovich újra Budapestre jön

A színész önálló estjével fog fellépni az Óbudai Danubia Zenekar kíséretében.

Ismét Budapestre érkezik John Malkovich. A három Arany Glóbuszra és két Oscarra jelölt színész

a Report on the Blind című önálló estjét mutatja be a május 23-án a Kongresszusi Központban.

Az előadás Ernesto Sabato On Heroes and Tombs (Hősökről és sírokról) című novellájára épül, melyet Alfred Schnittke orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings (Concerto zongorára és vonósokra) című műve egészít ki. Az aláfestőzenét maga Malkovich választotta ki előadásához.

A novella központjában Fernando Vidal karaktere áll, aki szerint a vakság irányítja a világot. Malkovich előadásában megismerjük Vidal elmélkedéseit Isten létezéséről és a vakok „szektájának” erejéről. A színészt Anastasya Terenkova zongoraművész és az Óbudai Danubia Zenekar kíséri a színpadon.

A Report on the Blind dal 2016 óta lép fel Malkovich a világ különböző nagyvárosaiban. A nagy nevű Forbes magazin két éve a világ 10 legizgalmasabb művészeti projektje közé válogatta az előadást.

Kiemelt kép: Getty Images/Carlos Alvarez