További világsztárok érkeznek a Szigetre

A Sziget a Facebookon tett közzé újabb neveket, melyek közül Lana Del Rey a legfontosabb, az énekesnő ráadásul még sosem járt Magyarországon, pedig bemutatkozása óta tartja a helyét a legelismertebb dalszerző-énekesnők között. Egy másik nagy név a Fever Ray művésznéven éneklő Karin Dreijer, a svéd The Knife egykori énekesnője, de jön a pár éve nagyot dobó Asaf Avidan is, akinek a One Day/Reckoning Song című dalának slágeres remixe évekig nem tudott kikopni a magyar rádiókból sem. Az új-zélandi Unknown Mortal Orchestra, illetve az amerikai BØRNS neve sem cseng rosszul, a további új nevek pedig: Don Diablo, AURORA, ZHU, TUJAMO, Damian Lazarus & The Ancient Moons, Jan Blomqvist & Band, SG Lewis.

Korábban már bejelentették többek között az Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, a Mumford & Sons, Liam Gallagher, a Gorillaz és Dua Lipa érkezését is, ezzel tényleg hosszú évek óta a legjobb line-up várható. Az idei Sziget Fesztivált augusztus 8. és 15. között rendezik az Óbudai-szigeten.

Fotó: Ethan Miller/Getty Images/AFP