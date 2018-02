A tűzvészre emlékeztet három óriásplakát Londonban

Mint ismert, nyolc hónappal ezelőtt, június 14-én pusztított tűzvész a londoni Grenfell Toronyban (Grenfell Tower), a tűz 151 otthont pusztított el és 71 ember életét követelte.

A Justice 4 Grenfell (Igazságot Grenfellnek) nevű aktivista csoport a Három óriásplakát Ebbing határában című film ötletét hasznosítva most három óriásplakáttal kampányolva igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon lassan halad a tűzvész kivizsgálása és még mindig nem történt érdemi felelősségre vonás.

A hét Oscar-díjra esélyes filmben egy asszonynak megerőszakolják és megölik a lányát. A rendőrség tehetetlen, ezért az asszony a városka határában álló óriásplakátokon vonja felelősségre a helyi seriffet. Ennek mintájára fogalmaznak meg üzenetet a brit fővárosban teherautókon fuvarozott óriásplakátok is:

#Justice4Grenfell campaigners have recreated the signs from ‘Three Billboards’.https://t.co/3zOQNJFNz2 pic.twitter.com/EklDskD2tH

— Time Out London (@TimeOutLondon) February 15, 2018