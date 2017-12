Star Wars: eldurvul Obi-Wan és Vader párbaja az új rajongói változatban

Rövid, de ütős videó gondolja újra a 40 éves Csillagok háborúja emlékezetes összecsapását. Videó.

Miközben a két héttel ezelőtt bemutatott Star Wars: Az utolsó Jedik valósággal hasít a mozikban és az összbevétele máris 800 millió dollár körül mozog, a rajongók körében a saga korábbi epizódjairól sem feledkeznek meg. Erre bizonyíték a FXitinPost nevű youtuber nemrég megjelent látványos kreációja, melyet feltehetően éppen a mai elvárásoknak megfelelően dinamikusabb új Star Wars-filmek ihlettek.

A The Hollywood Reporter által felfedezett videóban az 1977-es Star Wars: Egy új remény, avagy az első Csillagok háborúja emlékezetes Obi-Wan Kenobi vs Darth Vader párbaját láthatjuk ütős új pillanatokkal felturbózva. Igaz ugyan, hogy a számítógéppel generált produktum a még készülő teljes változat teaser trailere és mint ilyen, nincs egy percnél is rövidebb, mégis már több, mint 1,2 milliószor tekintették meg.