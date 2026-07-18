Megszólalt Jeffrey Epstein egyik asszisztense

Megszólalt az egyik nő, akit éveken keresztül bántalmazott Jeffrey Epstein, a többek között kiskorúak szexuális kizsákmányolását célzó emberkereskedelemmel megvádolt milliárdos. A BBC-nek nyilatkozó, Anya fedőnéven bemutatott áldozat Epstein egyik „asszisztense” volt, és saját bevallása szerint életének szinte minden részét az üzletember irányította.

Az úgynevezett asszisztensek olyan nők voltak, akiket Epstein arra tartott, hogy állandóan készenlétben álljanak kívánságai teljesítésére, és rendszeresen szexuálisan bántalmazta őket. Lakhatást és egyéb juttatásokat kaptak az üzletembertől, aki szép lassan teljesen leuralta az életüket, irányítás alá vette pénzügyeiket, megmondta kivel találkozhatnak és kivel nem, megfigyelte telefonhívásaikat, sőt abba is beleszólt, hogyan nézzenek ki. Anya arról számolt be, hogy őt még egy szükségtelen műtétre is rávette, amely eltorzította a külsejét.

Anya fiatalon kezdett modellkedni az Európai Unióban, ahová a Szovjetunió felbomlása után frissen függetlenné vált Oroszországból költözött. Epsteinnek Daniel Siad mutatta be, akinek az volt a munkája, hogy új tehetségeket találjon modellügynökségek számára. Anya úgy gondolja, Siad és Epstein célzottan választották ki őt, ami nem elképzelhetetlen, hiszen Epstein célzottan kereste az orosz és kelet-európai lányokat.

A milliárdos az első találkozásuktól kezdve ígéretekkel és hazugságokkal hitegetve hálózta be. Többször azt ígérte, hogy világhírű modellügynökségekhez segít neki bejutni, ezt végül azonban nem váltotta be. Ehelyett saját maga ajánlott munkát számára. Asszisztensként Anyának 0–24-ben készenlétben kellett állnia, hátha Epsteinnek valamire szüksége lesz. A nap nagyrészében tétlenül várakozott, vagy cselédhez illő feladatokat látott el.

Otthonát nem hagyhatta el engedély nélkül, csak nagyon alacsony fizetést kapott, miközben a lakhatása és az egészségügy ellátása is Epsteintől függött. Ez idő alatt rendszeresen bántalmazta őt szexuálisan az üzletember. Egy alkalommal Epstein egy orvost bízott meg azzal, hogy vágjon ki egy tetoválást Anya testéből, mert az nem tetszett neki. A beavatkozás máig látható sebhelyeket hagyott a nő hasán.

Az Epstein-botrány sok hírességet elsodort, köztük a címeitől megfosztott, néhai András herceget, akinek a bukásáról film is készül. Donald Trump amerikai elnököt is évtizedes barátság kötötte össze Jeffrey Espteinnel. A 2019-ben öngyilkosságot elkövető néhai milliárdos, szexuális ragadozó botrányának lényegét nemrég részletesen összefoglaltuk alábbi cikkünkben: