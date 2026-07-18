Ismét amerikai bázisokat támadott Irán a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen indított támadásokról számoltak be az iráni fegyveres erők szombatra virradóra, miközben az éjszaka folyamán több iráni térségből amerikai csapásokat jelentettek, az IRNA iráni állami hírügynökség halálos áldozatokról is tud.

Az MTI azt írja: iráni hivatalos források szerint hárman meghaltak és nyolcan megsebesültek a dél-iráni Hormozgán tartományt érő csapásokban, helyi hatóságok pedig robbanásokat jelentettek a nyugat-iráni Horramábádból is. Iráni sajtóforrások szerint a hormozgáni csapás a többi között egy sótalanító üzemet ért.

A kuvaiti és jordániai hadsereg megerősítette a drón- és rakétatámadások hírét, és megszólaltak a légvédelmi szirénák Bahreinben is.

Az elmúlt hetekben újra fellángolt az iráni háború. Donald Trump amerikai elnök a héten közölte, hogy mégsem szed védelmi pénzt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól, de az iráni teljes tengeri blokádot hirdetett az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajókra.