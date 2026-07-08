Az Egyesült Államok egy hónap után ismét katonai csapást mért Iránra

Néhány héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Irán egyetértési megállapodást írt alá a háború lezárására, ismét kiújulni látszik a konfliktus a Közel-Keleten. Miután Irán három kereskedelmi hajót rakétázott a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok szerdán több hullámban, ismét légitámadásokat indított iráni célpontok ellen – erősítette meg az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Ez volt az első amerikai katonai csapás Irán ellen a június 9-10-i események óta, amikor a két ország több napon át kölcsönösen támadásokat hajtott végre egymás ellen.

A támadások Iráni légvédelmi rendszerekeit, kikötői létesítményekeit, part menti radarjait, légvédelmi rakétáit, valamint robotrepülőgépek és drónok indítóállásait vették célba. A művelet válasz volt a kereskedelmi hajók elleni iráni támadásra, az amerikai hadsereg közleménye szerint: „Irán nyílt agressziója indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszüneti megállapodást.”

A katonai akciót megelőzően az Egyesült Államok visszavonta az iráni olajra vonatkozó ideiglenes szankciómentességet, amely augusztus 21-ig lehetővé tette Irán számára a kőolaj kitermelését, értékesítését és szállítását.

Az iráni külügyminisztérium élesen bírálta az amerikai lépéseket, és közölte, hogy „minden szükséges intézkedést megtesz nemzeti érdekeinek és biztonságának védelmében”. A tárca az Egyesült Államokat „árulással” és az egyetértési megállapodás „súlyos megsértésével” vádolta. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes egyúttal kijelentette, hogy Teherán „határozott lépéseket tesz nemzeti érdekeinek és biztonságának megóvása érdekében”.

Iráni sajtóértesülések szerint hat lövedék csapódott be a dél-iráni Sirik városának mólója közelében. Civil halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor az iráni állami televízió tudósítója szerint többen megsérültek, amikor egy amerikai lövedék egy kereskedelmi kikötőt talált el. A beszámolók szerint Sirik és Bandar Abbasz halászkikötőit is támadás érte, ahol több halászhajó kapott lángra.

Az ellenségeskedés kiújulására néhány nappal a háborúban likvidált Ali Hámenei ajatollah teheráni gyászszertartása után került sor.

(The Guardian)