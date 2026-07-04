Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban

Megkezdődött szombaton Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomása Teherán. A fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a légitámadásban megölt vezető koporsója található.

Az iráni médiában bemutatott felvételek szerint Hamenei, illetve vele együtt meggyilkolt családtagjai – egyik lánya, egy menye és egy unokája – koporsóját a Moszalla imaközpontban, egy üvegfal mögött lehet látni, a helyszínre pedig máris több ezren látogattak el. Megkezdődtek a gyászbeszédek is, amelyeket olykor „Halál Amerikára”, illetve „Bosszút”-kiáltások szakítanak félbe.

A beszédekben Hameneit mártírnak nevezik és felidézik a síita iszlám más, szentként tisztelt, gyilkosság áldozatává vált alakjait. Korábban a városvezetés azt közölte, 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre.

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Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője februárban vesztette életét az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az iráni vezető 1989 óta állt az Iráni Iszlám Köztársaság élén. Ali Hamenei halálát követően az iráni Szakértők Gyűlése fiát, az 56 éves Modzstaba Hameneit választotta meg Irán új legfelsőbb vezetőjének.

A Teheránba tervezett, három napon át tartó megemlékezések idejére munkaszünetet rendeltek el, zárva tartanak majd az oktatási intézmények és a boltok is, továbbá forgalomkorlátozásokra is lehet számítani. Az állami televízióban napok óta dokumentumfilmeket és egyéb műsorokat vetítenek a néhai vezetőről, valamint közegészségügyi tanácsokat adnak, tekintettel a temetés idején várható nagy hőségre.

Hameneit szülővárosában, Meshedben temetik el július 9-én, előtte azonban a temetési menet érinti a szomszédos Irakban lévő, a síita muszlimok szemében szent városnak számító Nedzsefet és Kerbelát is.

(MTI)