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Nagyvilág

Donald Trump: Az iráni tűzszünetnek vége, Madrid szörnyű partner

Filip SINGER / POOL / AFP
admin Vaskor Máté
2026. 07. 08. 10:56
Filip SINGER / POOL / AFP

Donald Trump a NATO-csúcson Mark Rutte főtitkár társaságában jelentette be, hogy vége van a tűzszünetnek az Egyesült Államok és Irán között, számolt be róla a BBC.

Mint fogalmazott,

többé nem akarok foglalkozni velük, söpredékek. Beteg, gonosz, erőszakos emberek.

Szerinte a közvetítők folytathatják a tárgyalásokat, de csak az idejüket vesztegetik ezzel.

Az amerikai elnök elismételte, hogy csalódott a NATO-szövetségesekben Grönland és Irán kezelésénél is, de ennél is konkrétabban állt bele Spanyolországba, amellyel az USA megszakít minden kereskedelmi kapcsolatot, írja a Reuters.

Trump szavai szerint erre már utasította is Scott Bessent pénzügyminisztert.

Hozzátette, a döntés oka, hogy

Madrid szörnyű partner a NATO-ban.

A két ország diplomáciai kapcsolata az iráni háború kirobbanását követően indult hanyatlásnak, hogy Pedro Sanchez miniszterelnök arról beszélt, Spanyolország nem vesz részt az Irán elleni háborúban, és megtiltotta meg a területén lévő amerikai bázisok használatát erre a célra.

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