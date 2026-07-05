Máris a következő pápát emlegeti a kiközösített katolikus szekta papja

A hét elején kiközösített tradicionalista katolikus közösség egyik papja vasárnap arról beszélt a híveknek, hogy a Rómával szakításig jutó csoportot egy későbbi pápa még visszafogadhatja az egyházba – írja a Reuters.

A Szent X. Piusz Papi Testvérületet (SSPX) azután közösítették ki, hogy szerdán, XIV. Leó pápa jóváhagyása nélkül négy püspököt szenteltek fel. A svájci központú, világszerte követőkkel rendelkező ultrakonzervatív katolikus csoport a döntés után sem mutatott megbánást, állításuk szerint a pápa nem hallgatta meg az aggályaikat.

Egy napon lesz majd egy másik pápa, aki kinyitja az ajtót, és visszafogad minket. Ahogyan Benedek pápa is tette

– mondta Georg Kopf a svájci Wil városában tartott misén.

A csoport 1970-ben jött létre, és kezdettől a II. vatikáni zsinat reformjaival szemben határozta meg magát. A régi típusú latin misét gyakorolja, és azzal vádolja a katolikus egyházat, hogy eltért az igaz hittől.

Kiket és miért átkozott ki Leó pápa?

Vasárnap megjelent cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy a mostani konfliktus nagyon hasonlít az SSPX eredeti szakadásához. Marcel Lefebvre francia érsek 1988-ban szintén pápai jóváhagyás nélkül szentelt fel négy püspököt, ami akkor kiközösítéshez vezetett. A büntetést később XVI. Benedek pápa oldotta fel 2009-ben, amikor az egyházi egység helyreállítására tett kísérletet.

Kopf most éppen erre a történelmi előzményre utalt. Azt mondta, meggyőződése szerint lesz még egy olyan pápa, aki „ismét megadja a hagyománynak az őt megillető helyet”. Hozzátette, természetesen szeretnék, ha ez már holnap megtörténne.

A Vatikán szerint a szakadás előtt párbeszédet ajánlottak a közösségnek, az egyházi jóváhagyás nélküli püspökszentelést azonban olyan súlyos lépésnek tekintik, amely automatikus kiközösítéssel jár.

Kopf a prédikációjában azt állította, hogy a július 1-jei szentelések célja nem párhuzamos egyház létrehozása vagy a Rómával való szakítás volt. Szerinte éppen „az egyház és a pápa iránti szeretetből” hajtották végre őket, hogy gondoskodjanak „a lelkek üdvösségéről”.

A mostani ügy XIV. Leó pápaságának első komoly belső egyházi válsága. Ez éppen azt veszélyezteti, amit a szentatya az egyik legfontosabb feladatának tekint: az egyház egységének megőrzését.