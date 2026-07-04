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Szurdokba zuhant egy túlzsúfolt busz: legalább 32 ember halt meg Pakisztánban

HANDOUT / Balochistan Emergency Rescue 1122 Service / AFP
24.hu
2026. 07. 04. 12:41
HANDOUT / Balochistan Emergency Rescue 1122 Service / AFP

Legalább 32 halálos áldozata és 16 súlyos sérültje van egy pakisztáni buszbalesetnek – írja a BBC.

Egy Quettából Pesavarba tartó busz július 3-án, helyi idő szerint reggel 8 óra körül zuhant bele egy szurdokba. Egy kormánytisztviselő szerint a buszon 48 ember utazott, között sok nő és gyerek.

A baleset okait egyelőre vizsgálják a hatóságok, a gyanú szerint a kormánymű hibája miatt a sofőr elveszíthette uralmát a jármű fölött majd megcsúszott, majd a nagyjából 21-24 méter mély szurdokba zuhant.

A helyszínre több tucatnyi mentő és tűzoltó érkezett, a mentési munkálatokat azonban nagyon megnehezítették a terepviszonyok.

A sérülteket a baleset helyszínétől majdnem 70 kilométerre fekvő Zhob kórházába szállították. A holttesteket szintén a kórházba vitték azonosításra, később majd hazaszállítják őket.

AFP
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