Szurdokba zuhant egy túlzsúfolt busz: legalább 32 ember halt meg Pakisztánban

Legalább 32 halálos áldozata és 16 súlyos sérültje van egy pakisztáni buszbalesetnek – írja a BBC.
Egy Quettából Pesavarba tartó busz július 3-án, helyi idő szerint reggel 8 óra körül zuhant bele egy szurdokba. Egy kormánytisztviselő szerint a buszon 48 ember utazott, között sok nő és gyerek.
A baleset okait egyelőre vizsgálják a hatóságok, a gyanú szerint a kormánymű hibája miatt a sofőr elveszíthette uralmát a jármű fölött majd megcsúszott, majd a nagyjából 21-24 méter mély szurdokba zuhant.
A helyszínre több tucatnyi mentő és tűzoltó érkezett, a mentési munkálatokat azonban nagyon megnehezítették a terepviszonyok.
A sérülteket a baleset helyszínétől majdnem 70 kilométerre fekvő Zhob kórházába szállították. A holttesteket szintén a kórházba vitték azonosításra, később majd hazaszállítják őket.