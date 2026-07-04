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Fegyverként használt sirályokat: vád alá helyezték a skót férfit

Susan Lin / 500px / Getty Images
24.hu
2026. 07. 04. 11:08
Susan Lin / 500px / Getty Images

Testi sértéssel vádoltak meg egy skót férfit, miután állítólag két sirállyal támadt rá valakire egy parkban – írja a Herald.

A rendőrséget járókelők riasztották június 27-én, délután 5 órakor a tengerparti Queens Park Place-re azzal, hogy egy férfi felkapott két sirályt az utcáról és a madarakkal hadonászva megtámadott egy járókelőt. Mire a rendőrök a helyszínre értek, a sirályok újra szabadok voltak, mint a madár.

A támadót nem tartóztatták le az egyenruhások, hanem hazakísérték, később azonban testi sértés gyanújával vádat emeltek ellene. A hatóságok közölték: nincs jele annak, hogy a sirályok megsérültek volna az incidens során.

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