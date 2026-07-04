24/7: Elcseszés és elszaródás, avagy a csúnya szavak könyörtelen szépsége

A technopesszimisták azt gondolják, a közösséginek hívott – valójában mélyen közösségellenes – platformok pont úgy rángatják a dopaminreceptorainkat, mint a drogok, elveszik a szabadidőnk meg a 42 fokban megmaradt agykapacitásunk meghökkentően nagy részét, majd pénzzé teszik a figyelmünket. Természetesen mindenben igazuk van (mondom én), de ez csak a kép egy része, mondja Jankovics Márton interjújában Cory Doctorow, aki azt is hozzáteszi, hogy a Facebook meg a haverjai a hirdetőket is átverik, szóval teljesen igazságos a játék, amennyiben

senki nem nyer semmit.

A kanadai Doctorow az internet elszaródásának diagnosztája és visszaszartalanításának szószólója, a csodálatos nevű digitális határvidék (electronic frontier) alapítvány aktivistája, és ha már határvidék, tényleg: a vadnyugat meg a tökéletesen szabályozott skandináv utópia közül melyiknek tűnik inkább a mindent átszövő háló?

A hét másik indokolt csúnya szava az elcseszés. A Föld/osztás e heti epizódjában olyan arcot vágtam, mint aki mindig is tudta, hogy a blunder szó egy dolog tevőleges elrontását jelenti, nem pedig adás előtt három perccel szótáraztam ki, holott fontos szó: minden szó fontos, ami felelősséget jelöl. (Az internet elszaródásánál oké a felelősség-elkenés, ahhoz sokan kellettünk.) Nem üzemen kívül van a lift, hanem elrontották: az a turistapár rontotta el, akik annyira hülyék és elszántak egyszerre, hogy el tudnak rontani valamit, amin két gomb van. És nem sokkal bizonytalanabb hellyé vált a világ, miután egy teljességgel átgondolatlan háborút egy égbekiáltóan kontúrtalan sajtpapírral próbálnak lezárni, hanem Donald Trump próbál egy égbekiáltóan kontúrtalan sajtpapírral lezárni egy teljességgel átgondolatlan, alighanem a fogalomtalan háborús miniszteréhez köthető háborút, miközben az utódjelöltjei

egyszerre próbálnak két földrész távolságot tartani tőle és elnyerni atyai áldását.

Micsoda blunder, akarom mondani: elcseszés.