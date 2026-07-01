23 utas nem szállhatott fel a Wizz Air Kefalónia–Budapest-járatára, a kiválasztottak nevét felolvasták a váróban

23 utast nem engedtek felszállni a Wizz Air Kefalónia–Budapest-járatára a napokban, mert a gép egy műszaki meghibásodás miatt olyan sokat késett, hogy lejárt egy légiutas-kísérő munkaideje, értesült róla a 24.hu.

Lapunk egyik olvasójának jegye volt a június 27-én, helyi idő szerint 9 óra 55 perces indulással tervezett repülőre. A beszállásnál azonban a betonon visszafordították őket, és „elkezdődött a végtelennek tűnő várakozás”. 11 óra körül azt a tájékoztatást kapták, hogy délben lesznek konkrétumok a hazajutással kapcsolatban, délben pedig azt, hogy majd 13 órakor tudnak többet mondani az utasoknak.

Akkorra eltelt a bűvös három óra, és elkezdtek fejenként öteurós vouchereket osztani mindenkinek, amelyekből olvasónk szerint nagyjából egy félliteres ásványvizet lehet venni a repülőtéren.

Végül 14 óra 40 perckor jött a meglepő fordulat, és a váróban elkezdték felolvasni utasok nevét. Hamar kiderült: ők nem szállhatnak fel a gépre.