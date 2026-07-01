Kigyulladt egy tízemeletes épület Antwerpenben, legkevesebb öten meghaltak

Tűz ütött ki szerdán egy tízemeletes épület nyolcadik emeletén Antwerpenben, a tűzben legkevesebb öt ember életét vesztette – közölte a rendőrség információit ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán, szerdán.

A halottak mellett több súlyos sérült van – tájékoztattak.

A tűzoltók szerint a tűz a Schelde folyó partján álló épület nyolcadik emeletén keletkezett. A több mint 200 lakosú épületet teljesen ki kell üríteni. A tűzoltó alakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűz fészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyeikre menekültek.

Érkezéskor jelentős mennyiségű füstöt észleltünk. Számos csapattal vagyunk a helyszínen és veszünk részt az oltásban

– magyarázták az antwerpeni tűzoltók. Az épület méretére és a tűz súlyosságára tekintettel a tűzoltóság a legmagasabb szintű operatív irányítást léptette érvénybe.

A tűz oka egyelőre ismeretlen – tájékoztatásuk alapján. A szomszédos házakban lakó, a füstmérgezés veszélyének kitett embereknek azt tanácsolták, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, szükség esetén kapcsolják ki a szellőzőberendezéseiket – tájékoztatott róla a napilap.