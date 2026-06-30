Több tízezer is lehet a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma

Hétfőn ismertetett hivatalos adatok szerint 1719-re emelkedett a venezuelai pusztító kettős földrengés halálos áldozatainak száma.

Jorge Rodríguez, a parlament elnöke szerint a sérültek száma meghaladja az 5000-et. Korábban 1450 halottról adtak hírt a venezuelai hatóságok. Mindemellett az idő múlásával csökken a remény, hogy újabb túlélőket találnak. A kétségbeesett hozzátartozók azt követelik, hogy legalább szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül.

Venezuela északi részét szerdán érte 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés, amely rengeteg házat döntött össze, különösen nagy volt a pusztítás La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól, Caracastól mintegy 30 kilométerre. Delcy Rodríguez ügyvivő államfő testvére most arról számolt be, hogy a természeti csapásban károkat szenvedett mintegy 800 épületből 189 teljesen összeomlott.

Több tízezer ember veszthette életét

A szerdai földmozgásokat követően több mint 600 utórengést regisztráltak, ezek közül egy riadalmat keltő 4,2-es erősségű is volt hétfőn – tette hozzá Jorge Rodríguez. Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint a földrengés 4,6-os erősségű volt.

Venezuelai és számos más országból érkezett mentőcsapat keresi az összeomlott épületek romjai között azt a feltehetően több tízezer embert, aki az USGS modellezése szerint életét veszthette. A szakértők szerint azonban rendkívül csekély az esély arra, hogy 72 óra elteltével még élő embereket találjanak.

Vannak azonban szerencsés megmenekülések is: több nap után élve mentettek ki a romok közül két kisfiút, egy apát a fiával együtt, valamint egy kismamát a 18 napos kisfiával.

A földrengést egy magyar férfi is megtapasztalta, a vele készült cikkünket itt olvashatják.