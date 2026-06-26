589 halálos áldozata van már a venezuelai földrengésnek

Delcy Rodríguez, Venezuela ideiglenes államfője pénteken délután közölte, hogy a legfrissebb információk szerint 589-re nőtt a szerda esti földrengés halálos áldozatainak a száma, emellett 2980 sérültről tudnak, írja a BBC.

A korábbi adatközlésben még 235 áldozatról és 4300 sérültről számoltak be.

Rengetegen eltűntek a romok alatt a földmozgás következtében, kutatásukra Mexikóból, El Salvadorból és Svájcból is érkeztek már szakemberek, nemrég pedig egy 65 fős holland alakulat is útnak indult Venezuelába nyolc keresőkutyával együtt.

A földrengésnek külföldi áldozatai is vannak. Három spanyol állampolgár biztosan életét vesztette a természeti katasztrófában, mellettük egy brazil nő és egy férfi meghalt. A kínai állami sajtó szerint két kínai állampolgár is elhunyt Caracasban, ahogy egy olasz-venezuelai kettős állampolgár is. A portugál külüminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy kilenc honfitársuk hunyt el a tragédiában.

A venezuelai földrengés egyik magyar túlélője lapunknak nyilatkozott csütörtökön, ezt itt tudja elolvasni.