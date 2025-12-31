john f. kennedytatiana schlossberghalálmeghalt
Nagyvilág

35 évesen meghalt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy unokája

Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images
admin Vaskor Máté
2025. 12. 31. 08:58
Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája, közölte a családja a közösségi médiában a BBC szerint.

Scholssberg novemberben közölte, hogy a rák egy agresszív formájával diagnosztizálták. Arról is írt akkor, hogy kevesebb mint egy éve lehet hátra.

A 35 éves újságíró Edwin Scholssberg designer és Caroline Kennedy diplomata lánya volt.

Tatiana Scholssberg múlt hónapban a The New Yorkerben megjelent írásában arra is kitért, hogy 2024 májusában akut myeloid leukémiával diagnosztizálták, nem sokkal azután, hogy életet adott második gyermekének. Mint fogalmazott, „az első gondolatom az volt, hogy a gyermekeim nem fognak rám emlékezni.”

Ugyan kapott kezelést, orvosai nem sok jóval kecsegtették már akkoriban sem.

Félt attól is, hogy halála mekkora fájdalmat okozhat majd családjának, hiszen korábban több tragédiát is át kellett élniük. Nagyapját, John F. Kennedyt megölték 1963-ban, nagybátyját, John F. Kennedy Jr. pedig egy repülőbalesetben vesztette életét 1999-ben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hatalmas hóvihar közeledik New York felé
Filmbe illő rablás történt egy németországi takarékpénztárban, 3200 széfből tűntek el értékek
Orbán digitális honfoglalást hirdetett, Gyurcsány visszavonult, megtartották a betiltott Pride-ot – tíz trendfordító esemény 2025-ből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik