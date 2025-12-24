Három ember, közöttük két rendőr halt meg egy moszkvai robbantásban

Két közlekedési rendőr és egy járókelő halt meg amikor december 24-én, a kora hajnali órákban felrobbant egy autó alá rejtett bomba Moszkva déli részén – írja a helyi hatóságok közleményére hivatkozva a BBC.

A jelentés szerint a rendőrök egy gyanús alakot láttak és amikor megközelítették, hogy letartóztathassák, a pokolgép működésbe lépett. A rendőrök és egy a közelben tartózkodó járókelő belehaltak a robbanás során szerzett súlyos sérüléseikbe.

A robbanás annak a helynek a közelében következett be, ahol két nappal korábban egy autóba rejtett bomba végzett Fanyil Szarvarov altábornaggyal, az orosz fegyveres erők operatív felkészítéséért felelős vezetőjével.