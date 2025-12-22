Felrobbantottak egy orosz tábornokot Moszkvában

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítéséért felelős vezetője – közölte hétfőn az orosz Nyomozó Bizottság.

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép.

Az ügyben büntetőeljárás indult – írja az MTI.

Több verziót is vizsgálnak

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.