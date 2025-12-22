moszkvarobbantástábornok
Nagyvilág

Felrobbantottak egy orosz tábornokot Moszkvában

24.hu
2025. 12. 22. 09:05

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítéséért felelős vezetője – közölte hétfőn az orosz Nyomozó Bizottság.

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. 

Az ügyben büntetőeljárás indult – írja az MTI.

Több verziót is vizsgálnak

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
15 évvel a baleset után újraindul a fukusimai atomerőmű
Majdnem leharapta a vőlegény rokonának ujját, öt év börtönt kapott az őrjöngő vőfély Oxfordban
Huszonhét tonna kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet
Rekordszámú foglyot végeztek ki Szaúd-Arábiában
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik