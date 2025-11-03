A vasúttársaság egy hősies alkalmazottja a szombati Cambridge közelében történt súlyos késeléses támadás alatt közbeavatkozott, amivel megkérdőjelezhetetlenül utasok életét mentette meg, de emiatt ő maga életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte a brit rendőrség vasárnap este.

A hatóság szerint biztonsági kamerák rögzítették, amint az LNER alkalmazottja megpróbálta megállítani a támadót, miközben a vonat áthaladt Cambridgeshireön.

A szombat esti támadás után 11 embert kellett kórházban ellátni. A járat Peterboroughból a londoni King’s Cross állomásra tartott.

A rendőrség egy 35 és egy 32 éves gyanúsítottat vett őrizetbe, de előbbit elengedték, miután kiderült, hogy nincs köze a támadáshoz. A késeléssel gyanúsított 32 éves brit állampolgár Peterboroughból származik.

A Guardian szerint egy szemtanú rögzítette, amint a nagy késsel hadonászó gyanúsított a peronon szembeszállt a rendőrséggel, közben azt kiabálta, hogy „öljetek meg”, mielőtt sokkolóval hatástalanították volna.

A hatóság már korábban leszögezte, semmi sem utal arra, hogy terrortámadás történt.