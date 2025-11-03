nagy-britanniakéseléscambridge
Nagyvilág

Életeket menthetett meg a hősies alkalmazott, amikor közbeavatkozott az angliai késelés során

admin Dienes Gábriel
2025. 11. 03. 07:01

A vasúttársaság egy hősies alkalmazottja a szombati Cambridge közelében történt súlyos késeléses támadás alatt közbeavatkozott, amivel megkérdőjelezhetetlenül utasok életét mentette meg, de emiatt ő maga életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte a brit rendőrség vasárnap este.

A hatóság szerint biztonsági kamerák rögzítették, amint az LNER alkalmazottja megpróbálta megállítani a támadót, miközben a vonat áthaladt Cambridgeshireön.

A szombat esti támadás után 11 embert kellett kórházban ellátni. A járat Peterboroughból a londoni King’s Cross állomásra tartott.

A rendőrség egy 35 és egy 32 éves gyanúsítottat vett őrizetbe, de előbbit elengedték, miután kiderült, hogy nincs köze a támadáshoz. A késeléssel gyanúsított 32 éves brit állampolgár Peterboroughból származik.

A Guardian szerint egy szemtanú rögzítette, amint a nagy késsel hadonászó gyanúsított a peronon szembeszállt a rendőrséggel, közben azt kiabálta, hogy „öljetek meg”, mielőtt sokkolóval hatástalanították volna.

A hatóság már korábban leszögezte, semmi sem utal arra, hogy terrortámadás történt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Erős földrengés szedett halálos áldozatokat Afganisztánban
Szabadon engedték az angliai késelés egyik gyanúsítottját
Piti bűnözők rabolhatták ki a Louvre-ot
Terrorakció tervezése miatt lecsapott a német rendőrség egy szír mozgássérültre
Magyarország történetének legnagyobb katonai adatlopási botránya miatt menesztették, most hozzá került a hazai űripar felügyelete
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik