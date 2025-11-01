„Minden halott ott. A fák is. Minden” – így néz ki egy éjszaka egy föld alatti orvosi bunkerben

A hármas rohamdandár stabilizációs pontján az ügyeletes orvosok a telefonjukat nyomkodták, miközben az egyik zacskós levest készítették a másik után – tippeket cserélgetve, mivel lehet az egyébként szegényes ízvilágú ételt feldobni.

Éjfél múlt, a feszültség pedig minden eltelt órával csak nőtt, nekik ugyanis éppen a napnak ebben a szakaszában kéne dolgozniuk: az pedig, hogy alig csordogáltak a sebesültek, nem sok jót jelentett. A terv szerint ezekben az órákban kellett volna az első rohamzászlóaljnak rotációt végrehajtania: friss erőket és utánpótlást küldeni előre, és az arcvonalban harcolókat hátravonni – köztük a sebesülteket is. A levegőben cirkáló orosz drónok miatt az éj takarása valamivel több biztonságot garantál, mint a fényes nappal, ám a sötétség sem jelent garanciát semmire.

Egyszer csak kerekek súrlódása és éles fékezés hallatszódik kintről, a vörös fénnyel megvilágított mentőautó belsejéből frissen sebesült fiatalembert ültetnek egy kerekesszékbe. Eszméleténél van, de minden egyes döccenésnél fájdalmas görcsbe rándul az arca – őt is egy drón támadta meg, repeszsérülései vannak – ez a legtipikusabb sérülés ebben a háborúban.

A föld alá ásott, labirintusszerű komplexumba viszik, ami pontosan úgy néz ki, mint egy első világháborús lövészárok: alacsony belmagasság, deszkákkal letakart padlózat, oldalfalak és tetőzet, érzésre pedig végtelen hosszúságú szűk alagutak számtalan elágazással. Nem klausztrofóbiásoknak való hely.

A repeszsérüléssel érkező srácról közben kiderül, hogy „Lemoncsik”, azaz Citromocska a hívójele, és egy perc múlva meztelenül fekszik a röntgengép alatt, akut vérzése már nincs, azt még a harctéren egy tamponáló kötéssel elállították. A hátába és a fenekébe fúródtak a repeszek, hüvelykujjnyi lyukakat vágva ki a testéből.

Drónelhárító voltam, úgy tűnik, elég rosszul végeztem a munkámat

– utal a sebesülését okozó tárgyra viccelődve.