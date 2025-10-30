amerikai egyesült államokdonald trumphszi csin-pingkína
Nagyvilág

Jól sikerült Trump és Hszi Csin-ping találkozója, Amerika máris csökkenti a kínai termékekre kivetett vámokat

Andrew Harnik / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 10. 30. 07:31
Andrew Harnik / Getty Images

Csodálatos találkozó volt. Ő egy nagyszerű vezető

– így értékelte a BBC tudósítása szerint Donald Trump a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel folytatott találkozóját, ahol a felek több vitás kérdésben is meg tudtak állapodni az amerikai elnök szavai szerint. Egyebek mellett:

  • Rendeződött a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos probléma, Trump szerint Kína most már nem áll az útjukban. Pekingnek monopóliuma van a kritikus fontosságú ásványok feldolgozása terén, és az elmúlt hetekben szigorította a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó ellenőrzését. Ez most rendeződött, bár Trump azt nem részletezte, hogy mit is jelent a pontosan a dolgok „elrendezése”.
  • Washington azonnali hatállyal csökkenti az összes kínai árura kivetett vámját, amelyeket korábban a fentanil kémiai összetevőinek az Egyesült Államokba történő beáramlása miatt vezettek be.
  • Az Egyesült Államok és Kína a tervek szerint együttműködik majd az ukrajnai háború ügyében, ugyanakkor Tajvan nem került szóba a két vezető tárgyalásain.

Trump 10-es skálán 12-esnek értékelte a találkozót, egyben utalt arra is, hogy áprilisban Pekingbe látogat majd.

Kapcsolódó
Enyhül a kereskedelmi háború: Kína és az Egyesült Államok elállnak a 100 százalékos büntetővámoktól
A két ország vezetőjének pár nap múlva esedékes találkozója előtt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem áll nyerésre Orbán nagy barátja, Gert Wilders a holland választáson
Kényszerszabadságoltak két ügyészt, miután zendülők gyülekezetének nevezték Trump capitoliumi támogatóit
Vezérkar: Az ukrán erők csapást mértek két orosz olajfinomítóra és egy gázfeldolgozóra
Megvan az időpont, de helyszín még nincs Trump és Orbán találkozójához
Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik