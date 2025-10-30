Jól sikerült Trump és Hszi Csin-ping találkozója, Amerika máris csökkenti a kínai termékekre kivetett vámokat

Csodálatos találkozó volt. Ő egy nagyszerű vezető

– így értékelte a BBC tudósítása szerint Donald Trump a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel folytatott találkozóját, ahol a felek több vitás kérdésben is meg tudtak állapodni az amerikai elnök szavai szerint. Egyebek mellett:

Rendeződött a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos probléma, Trump szerint Kína most már nem áll az útjukban. Pekingnek monopóliuma van a kritikus fontosságú ásványok feldolgozása terén, és az elmúlt hetekben szigorította a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó ellenőrzését. Ez most rendeződött, bár Trump azt nem részletezte, hogy mit is jelent a pontosan a dolgok „elrendezése”.

Washington azonnali hatállyal csökkenti az összes kínai árura kivetett vámját, amelyeket korábban a fentanil kémiai összetevőinek az Egyesült Államokba történő beáramlása miatt vezettek be.

Az Egyesült Államok és Kína a tervek szerint együttműködik majd az ukrajnai háború ügyében, ugyanakkor Tajvan nem került szóba a két vezető tárgyalásain.

Trump 10-es skálán 12-esnek értékelte a találkozót, egyben utalt arra is, hogy áprilisban Pekingbe látogat majd.