Fellélegezhetnek a lengyel nercek

A lengyel alsóház pénteken megszavazta a törvényt, mely a prémes állatok tenyésztésének betiltását rendeli el 2033-tól.

Az ágazat ugyan hanyatlóban, de Finnországgal és Görögországgal együtt Lengyelország még mindig a vezető prémesállat-tenyésztő országok között van Európában.

A törvény elfogadását üdvözölték az állatvédő szervezetek.

Fontos előrehaladás, történelmi pillanat, amelyre a lengyelek legalább tíz éve várnak.

Ezt írta közleményében az Otwarte Klatki (Nyitott Ketrecek) nevű állatvédő szervezet.

A szejmben a törvénytervezetet a 460 képviselő közül 339 támogatta, közöttük az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) mintegy ötven képviselője.

A törvény értelmében a tenyészetek működtetőinek 2033 vége előtt be kell zárniuk a cégeiket. A jogszabály kárpótlást is előirányoz azok számára, akik 2031 végéig eleget tesznek a rendelkezéseknek. Donald Tusk miniszterelnök üdvözölte a törvény elfogadását. „Nem volt könnyű, de annyi évi harc után végre elértük!” – írta a kormányfő az X közösségi portálon.

Eddig mintegy húsz európai országban tiltották be a prémes állatok tenyésztését. Egy tanulmány szerint egyetlen évtized alatt 73 százalékkal esett vissza a prémes állatokat tenyésztő gazdaságok száma az Európai Unióban, és az árcsökkenés miatt a termelés várhatóan további 15-20 százalékkal csökken 2028-ig.

Lengyelország jelenleg a három legnagyobb prémtermelő európai ország között van, Finnországgal és Görögországgal együtt; a forgalom mintegy 90 százalékát a nercbunda teszi ki.