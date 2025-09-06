Döbbenetes adattal állt elő az ukrán hírszerzés az orosz dróngyártásról

Oroszország havonta akár 2700 darab Sahíd típusú, orosz nevén Gerany-2 drón gyártására is képes.

Erről Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője beszélt egy interjúban.

A szóvivő azt állítja, hogy a csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, vagyis olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, melyek nem tartalmaznak robbanófejet; és ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják.

Juszov szerint: „A tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.”

A mögöttünk hagyott éjszaka drónos adatai:

91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül hatvannyolcat lelőttek vagy megbénítottak az ukránok, 18 viszont elérte a célját

a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták.

További ukrán közlések a háborúról:

az ukrán erők pénteken (tehát nem csupán éjszaka) megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.

az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de a pontos létszámot nem hozták nyilvánosságra

Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 87 ezret.

A Kyiv Independent információja szerint a növekvő fenyegetéssel szembesülve Ukrajna innovatív megoldásokat keres az orosz drónok elleni küzdelemre. Július kilencedikén Oroszország rekord számú drónt indított: egyetlen támadás során 741 pilóta nélküli repülőgépet vetett be Ukrajna-szerte.

Ezt követően Zelenszkij elnök utasította az ukrán gyártókat, hogy naponta legalább 1000 elfogó drónt állítsanak elő.