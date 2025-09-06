sahid drónorosz-ukrán háború
Nagyvilág

Döbbenetes adattal állt elő az ukrán hírszerzés az orosz dróngyártásról

Makszim Marusenko / NurPhoto / AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy orosz kamikaze drónt, a Geran-2-t, egy iráni gyártmányú Shahed-136 pilóta nélküli légi jármű másolatát mutatja Gideon Saar izraeli külügyminiszternek Kijevben, Ukrajnában, 2025. július 23-án.
24.hu
2025. 09. 06. 13:59
Makszim Marusenko / NurPhoto / AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy orosz kamikaze drónt, a Geran-2-t, egy iráni gyártmányú Shahed-136 pilóta nélküli légi jármű másolatát mutatja Gideon Saar izraeli külügyminiszternek Kijevben, Ukrajnában, 2025. július 23-án.
Drónok plusz csalidrónok.

Oroszország havonta akár 2700 darab Sahíd típusú, orosz nevén Gerany-2 drón gyártására is képes.

Erről Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője beszélt egy interjúban.

A szóvivő azt állítja, hogy a csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, vagyis olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, melyek nem tartalmaznak robbanófejet; és ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják.

Juszov szerint: „A tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.”

A mögöttünk hagyott éjszaka drónos adatai:

  • 91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül hatvannyolcat lelőttek vagy megbénítottak az ukránok, 18 viszont elérte a célját
  • a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták.

További ukrán közlések a háborúról:

  • az ukrán erők pénteken (tehát nem csupán éjszaka) megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.
  • az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de a pontos létszámot nem hozták nyilvánosságra
  • Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 87 ezret.

A Kyiv Independent információja szerint a növekvő fenyegetéssel szembesülve Ukrajna innovatív megoldásokat keres az orosz drónok elleni küzdelemre. Július kilencedikén Oroszország rekord számú drónt indított: egyetlen támadás során 741 pilóta nélküli repülőgépet vetett be Ukrajna-szerte.

Ezt követően Zelenszkij elnök utasította az ukrán gyártókat, hogy naponta legalább 1000 elfogó drónt állítsanak elő.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Villám lobbantott lángra egy német falut
„Hiányzik az evés” – súlyosan alultáplált gyerekekkel forgatott a Deutsche Welle Gázában
Szijjártó hozzáteszi a magáét az esti ír-magyarhoz
Ígéretcunami után célegyenesben Orbán Viktor cseh szövetségese, Andrej Babis
Orbán Viktor Dublinból nézi majd a válogatott meccsét, a stadion elé tüntetést szerveznek ellene
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik