Döbbenetes adattal állt elő az ukrán hírszerzés az orosz dróngyártásról

Oroszország havonta akár 2700 darab Sahíd típusú, orosz nevén Gerany-2 drón gyártására is képes.
Erről Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője beszélt egy interjúban.
A szóvivő azt állítja, hogy a csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, vagyis olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, melyek nem tartalmaznak robbanófejet; és ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják.
Juszov szerint: „A tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.”
A mögöttünk hagyott éjszaka drónos adatai:
- 91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül hatvannyolcat lelőttek vagy megbénítottak az ukránok, 18 viszont elérte a célját
- a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták.
További ukrán közlések a háborúról:
- az ukrán erők pénteken (tehát nem csupán éjszaka) megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.
- az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de a pontos létszámot nem hozták nyilvánosságra
- Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 87 ezret.
A Kyiv Independent információja szerint a növekvő fenyegetéssel szembesülve Ukrajna innovatív megoldásokat keres az orosz drónok elleni küzdelemre. Július kilencedikén Oroszország rekord számú drónt indított: egyetlen támadás során 741 pilóta nélküli repülőgépet vetett be Ukrajna-szerte.
Ezt követően Zelenszkij elnök utasította az ukrán gyártókat, hogy naponta legalább 1000 elfogó drónt állítsanak elő.