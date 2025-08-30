Civilt ölt, gyerekeket sebesített meg orosz drón

Egy ember életét vesztette és több mint negyvenen megsebesültek az Ukrajna ellen péntek éjszaka végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadásokban.

Ezt ukrán kormányzati illetékesek közölték.

Orosz támadások következtében robbanások voltak több városban: Zaporizzsjában, Dnyipróban, Csernyihivben és Cserkasziban.

Zaporizzsjában találat ért egy ötemeletes lakóházat, minek következtében egy ember meghalt, további huszonnyolcan megsebesültek, köztük három gyerek. A városban és környékén negyven ház, 14 lakóház és számosszámú ipari létesítmény megrongálódott.

Az ukrán légierő szombat reggeli jelentése szerint Oroszország 537 Sahíd típusú támadó drónt, illetve álcadrónt, továbbá nyolc Iszkander-M vagy észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát és 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka. Ebből 510 drónt, hat ballisztikus rakétát és 32 cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.

Ha nem csupán az éjszakai veszteségeket nézzük, akkor: